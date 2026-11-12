Москва12 нояВести.В ночь на 12 ноября дежурные средства ПВО уничтожили 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаотмечается в сообщении
Уточняется, что вражеские дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 11 ноября системы ПВО сбили 627 беспилотников ВСУ над территорией России.