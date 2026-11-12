МО РФ: средства ПВО за ночь сбили 71 дрон ВСУ над российскими регионами

Системы ПВО за ночь сбили 71 дрон ВСУ над Россией МО РФ: средства ПВО за ночь сбили 71 дрон ВСУ над российскими регионами

Москва12 ноя Вести.В ночь на 12 ноября дежурные средства ПВО уничтожили 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа отмечается в сообщении

Уточняется, что вражеские дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 11 ноября системы ПВО сбили 627 беспилотников ВСУ над территорией России.