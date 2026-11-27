МО РФ: над российскими регионами за день сбили 74 дрона ВСУ

Средства ПВО за день сбили 74 дрона ВСУ над российскими регионами МО РФ: над российскими регионами за день сбили 74 дрона ВСУ

Москва27 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в течение дня 27 ноября 74 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08:00 до 20:00 мск.

Дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Беспилотники ВСУ уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 27 ноября сбили 318 дронов ВСУ над российскими регионами.