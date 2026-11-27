Москва27 нояВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили и уничтожили в ночь на 27 ноября 318 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом.
Перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в материале
Накануне Минобороны РФ сообщало о перехвате 343 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей