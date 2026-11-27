Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 318 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 318 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 318 дронов ВСУ над регионами России

Москва27 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили и уничтожили в ночь на 27 ноября 318 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Крымом.

Перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в материале

Накануне Минобороны РФ сообщало о перехвате 343 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей