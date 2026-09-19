Москва19 сенВести.За сутки в зоне спецоперации российская ПВО сбила семь управляемых авиабомб и 936 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Кроме того, сбит реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 936 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Всего за эту неделю средства ПВО сбили в зоне спецоперации более 5,7 тыс. украинских беспилотников самолетного типа.