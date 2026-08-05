Минобороны: силы ПВО РФ сбили за день 10 авиабомб и 1 083 дрона ВСУ в зоне СВО

Силы ПВО РФ сбили за сутки 10 авиабомб и 1 083 беспилотника ВСУ в зоне СВО Минобороны: силы ПВО РФ сбили за день 10 авиабомб и 1 083 дрона ВСУ в зоне СВО

Москва5 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили за сутки 10 авиабомб и 1 083 беспилотника ВСУ в зоне спецоперации. Об этом следует из сводки Минобороны России о ходе СВО за 5 августа.

Сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Кроме того, в сводке сказано, в частности, что ВС РФ взяли под контроль Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области.