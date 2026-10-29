Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила 1425 украинских беспилотников в зоне СВО

ПВО РФ за сутки сбила 1425 украинских беспилотников в зоне СВО Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила 1425 украинских беспилотников в зоне СВО

Москва29 окт Вести.Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1425 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в российском военном ведомстве, все уничтоженные украинские беспилотники были самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 1425 беспилотных летательных аппаратов сообщили в Минобороны России

В общей сложности с начала проведения СВО российские силы уничтожили 274 465 беспилотников ВСУ. Кроме того, за это время украинские боевики лишились 674 самолетов, 284 вертолетов, 672 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 31 451 боевой бронированной машины, а также 1794 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Помимо этого, за время проведения СВО, российская армия уничтожила 36 837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 75 893 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ, указали в Минобороны РФ.