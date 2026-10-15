Российские военные сбили 4 ракеты "Фламинго" и 69 БПЛА над НПЗ в Рязани

ВС РФ сбили 4 ракеты "Фламинго" и 69 дронов ВСУ, которые атаковали НПЗ в Рязани Российские военные сбили 4 ракеты "Фламинго" и 69 БПЛА над НПЗ в Рязани

Москва15 окт Вести.Российские военнослужащие перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которыми противник пытался в ночь на 15 октября атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Рязани. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что перехват вражеских ракет и дронов был совершен в период с 04:00 до 07:00 мск.

Зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены и уничтожены 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 69 БПЛА самолетного типа отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили в ночь на четверг, 15 октября, 166 беспилотников ВСУ в небе над регионами России.