Пашинян: Армения не видит необходимости в присутствии российской базы в Гюмри

Пашинян заявил, что Армении не нужна российская военная база в Гюмри Пашинян: Армения не видит необходимости в присутствии российской базы в Гюмри

Москва29 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не нуждается в присутствии российской 102-й военной базы, расположенной в городе Гюмри. Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам главы правительства, он никогда не поднимал вопрос о российской военной базе, соответствующую тему инициировала российская сторона. Пашинян подчеркнул, что позиция армянских властей по этому вопросу заключается в отсутствии необходимости в дальнейшем присутствии базы.

Я четко заявляю: Армения не видит нужды в присутствии военной базы России заявил Пашинян

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на предстоящей неделе Владимир Путин планирует встретиться с Николом Пашиняном. Стороны, в частности, обсудят судьбу российской военной базы в Гюмри.