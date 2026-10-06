Дипломат Калугин: Ереван перекладывает на Москву ответственность за базу в Гюмри

В МИД РФ заявили, что Ереван пытается переложить вину за вывод базы в Гюмри Дипломат Калугин: Ереван перекладывает на Москву ответственность за базу в Гюмри

Москва6 окт Вести.Ереван пытается переложить на Москву ответственность за возможный вывод 102-й российской военной базы из города Гюмри. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Дипломат отметил, что представители руководства Армении стремятся представить ситуацию так, будто инициатива обсуждения будущего военного объекта исходит от российской стороны.

По словам Калугина, такая позиция отражает тенденцию армянской правящей элиты ожидать принятия ключевых геополитических решений от внешних игроков, что также проявляется в вопросах европейской интеграции и членства в ОДКБ.