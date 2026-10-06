В МИД РФ заявили о готовности обсудить с Арменией вопросы по базе в Гюмри Калугин: большинство граждан Армении поддерживают пребывание базы РФ в Гюмри

Москва6 окт Вести.Россия готова обсудить с Арменией весь комплекс вопросов, касающихся судьбы военной базы в Гюмри, в рамках предметного диалога о будущем двусторонних отношений. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу ранее была четко сформулирована президентом Владимиром Путиным, а любые дискуссии должны базироваться на действующих межгосударственных соглашениях. Комментируя появляющиеся в местных СМИ материалы, пытающиеся дискредитировать российское присутствие, Калугин выразил надежду на прагматизм авторов, подчеркнув, что реальной альтернативы базе у Еревана нет.

При этом, по его словам, социология показывает, что уверенное большинство граждан Армении поддерживают сохранение военного объекта и проявляют к нему большой интерес.