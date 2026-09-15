Захарова назвала российскую базу в Гюмри ключевой для безопасности Армении

Захарова: альтернативы российской базе в Гюмри пока нет Захарова назвала российскую базу в Гюмри ключевой для безопасности Армении

Москва15 сен Вести.Российская военная база в Гюмри является одним из ключевых элементов системы безопасности Армении и Южного Кавказа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дислоцированная в Гюмри российская военная база является одним из несущих элементов архитектуры безопасности как Армении, так и Южного Кавказа в целом. Тем более, что какая-либо осязаемая альтернатива на данный момент не просматривается подчеркнула дипломат

Также Мария Захарова указала на то, что Россия готова обсуждать с Арменией расширение военного сотрудничества.