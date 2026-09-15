Москва15 сенВести.Российская военная база в Гюмри является одним из ключевых элементов системы безопасности Армении и Южного Кавказа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дислоцированная в Гюмри российская военная база является одним из несущих элементов архитектуры безопасности как Армении, так и Южного Кавказа в целом. Тем более, что какая-либо осязаемая альтернатива на данный момент не просматриваетсяподчеркнула дипломат
Также Мария Захарова указала на то, что Россия готова обсуждать с Арменией расширение военного сотрудничества.