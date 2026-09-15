МИД РФ: Москва готова обсуждать расширение военного сотрудничества с Ереваном Захарова: Россия готова обсуждать расширение военного сотрудничества с Арменией

Москва15 сен Вести.Россия готова обсуждать с Арменией расширение военного сотрудничества, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы готовы обсуждать перспективы его расширения в рамках предложенной премьер-министром (Армении. - Прим. ред.) Пашиняном, как он сказал, инвентаризации двусторонних связей сказала она в ходе брифинга

Захарова добавила, что традиционная кооперация России и Армении, а также ритмичные работы общих механизмов отвечают интересах обеих стран.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что РФ готова вывести российскую военную базу из Гюмри, если власти Армении сочтут присутствие российского военного контингента ненужным. Позже армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван не станет возражать в случае принятия Москвой такого решения. При этом в парламенте Армении этот вопрос не рассматривался.