Москва15 сенВести.Москва не получала от Еревана обращений о выводе военной базы из Гюмри.
Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
В беседе с "Известиями" он отметил, что российская сторона исходит из того, что база является важным элементом архитектуры безопасности Армении и Южного Кавказа.
Обращений от армянской стороны относительно вывода дислоцированной в Гюмри российской военной базы мы не получалисказал Галузин
Ранее депутат армянского парламента Гегам Манукян подчеркнул, что вопрос о выводе базы обсуждается лишь "на общественных и информационных платформах". По его словам, в парламенте страны не рассматривают вывод российской военной базы из Гюмри.
Между тем депутат армянского парламента от фракции "Гражданский договор" Вилен Габриэлян сообщил, что Ереван может повысить арендную плату для российской военной базы.