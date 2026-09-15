МИД: РФ не сообщали о выводе базы из Гюмри

Галузин заявил, что РФ не получала обращений о выводе базы из Гюмри МИД: РФ не сообщали о выводе базы из Гюмри

Москва15 сен Вести.Москва не получала от Еревана обращений о выводе военной базы из Гюмри.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что российская сторона исходит из того, что база является важным элементом архитектуры безопасности Армении и Южного Кавказа.

Обращений от армянской стороны относительно вывода дислоцированной в Гюмри российской военной базы мы не получали сказал Галузин

Ранее депутат армянского парламента Гегам Манукян подчеркнул, что вопрос о выводе базы обсуждается лишь "на общественных и информационных платформах". По его словам, в парламенте страны не рассматривают вывод российской военной базы из Гюмри.

Между тем депутат армянского парламента от фракции "Гражданский договор" Вилен Габриэлян сообщил, что Ереван может повысить арендную плату для российской военной базы.