Москва3 ноя Вести.Правительство премьер-министра Никола Пашиняна недооценивает значение российской 102-й военной базы в Гюмри. Об этом заявил бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян.

В своем обращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Карапетян прокомментировал слова одного из армянских депутатов, который предположил, что в случае турецкого вторжения российская база сможет продержаться не более 20 минут.

102-я база - это российскиe вооруженные силы. И если турецкая армия нанесет удар по базе, это нанесение удара не по 102-й базе ... Это нанесение удара по России написал он

Экс-министр при этом подчеркнул, что российские военнослужащие находятся в Армении не только для участия в непосредственных боевых действиях. В случае возможного конфликта с Турцией важную роль, как считает Карапетян, будут играть само присутствие российского контингента и поставки боеприпасов из РФ.

Ранее, в сентябре, Пашинян заявил, что никогда не поднимал на переговорах с Москвой вопрос вывода российской военной базы из Гюмри. При этом он выразил готовность обсуждать и дальнейшее пребывание российских военных на территории страны.