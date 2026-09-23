Москва23 сен Вести.В случае вывода 102-й российской военной базы из Армении система безопасности страны останется бесхозной, заявил глава армянского оппозиционного движения "Сильная Армения" Самвел Карапетян в интервью агентству 24news.

Бесхозным останется не государство Армения, у него есть хозяин - армянский народ. Бесхозной останется безопасность Армении. Российская военная база считается компонентом системы безопасности. Сегодня мы ликвидируем эту систему, не имея даже какого-либо предложения взамен отметил Карапетян

Соседняя Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО, разместила у себя крупные военные базы. Анкара считает эти базы элементом своей безопасности, подчеркнул Карапетян.

Все страны опираются на какого-то гаранта. У Армении есть всего лишь российская военная база, и власти страны говорят, что отказываются от нее, заключил Карапетян.