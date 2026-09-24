Симонян заявил, что Армения не связывает военную базу РФ с угрозой от Турции

В Совбезе Армении не стали связывать российскую военную базу с Турцией Симонян заявил, что Армения не связывает военную базу РФ с угрозой от Турции

Москва24 сен Вести.Ереван не видит угроз для суверенитета страны со стороны Турции. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.

Симонян отказался связывать присутствие российской военной базы в Армении с турецким фактором.

Я не вижу угрозы суверенитету Армении со стороны Турции. С 8 августа я вообще не вижу никакой угрозы. Я не хочу связывать присутствие российской военной базы с Турцией сказал он

Секретарь Совбеза также прокомментировал вопрос о возможном выводе российской базы и пограничников после нормализации отношений Еревана и Анкары. По словам Симоняна, он не знает, было бы их присутствие необходимо для обеспечения безопасности Армении в случае отсутствия такой нормализации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вопрос о прекращении присутствия российской военной базы в стране никогда официально не обсуждался.