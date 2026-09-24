Москва24 сенВести.Ереван не видит угроз для суверенитета страны со стороны Турции. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.
Симонян отказался связывать присутствие российской военной базы в Армении с турецким фактором.
Я не вижу угрозы суверенитету Армении со стороны Турции. С 8 августа я вообще не вижу никакой угрозы. Я не хочу связывать присутствие российской военной базы с Турциейсказал он
Секретарь Совбеза также прокомментировал вопрос о возможном выводе российской базы и пограничников после нормализации отношений Еревана и Анкары. По словам Симоняна, он не знает, было бы их присутствие необходимо для обеспечения безопасности Армении в случае отсутствия такой нормализации.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вопрос о прекращении присутствия российской военной базы в стране никогда официально не обсуждался.