Путин и Пашинян на встрече обсудят судьбу военной базы и членство Армении в ЕАЭС

Путин и Пашинян обсудят судьбу военной базы в Гюмри и Армении в ЕАЭС Путин и Пашинян на встрече обсудят судьбу военной базы и членство Армении в ЕАЭС

Москва27 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян на встрече обсудят вопросы о судьбе российской военной базы в Гюмри и членстве Армении в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подтвердил журналистам, что на встрече двух лидеров поднимут вопрос о выборе Армении относительно ЕАЭС.

Главным образом, конечно, на повестке будет вопрос - тот выбор, который делает армянская сторона. Будет ли он сделан, когда он будет сделан, каким образом сказал Песков

По его словам, будут обсуждаться и вопросы безопасности.

Безусловно, будет затронут вопрос и нашей базы. Эта база является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Здесь будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской стороны заявил Песков

Несколько дней назад заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян говорил, что Армения хочет решить накопившиеся в отношения с Москвой проблемы и не собирается разрывать с ней связи.

В МИД РФ указывали на готовность обсудить с Арменией вопросы по базе в Гюмри.