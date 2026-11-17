Песков: Путин так или иначе встретится с лидером Южной Кореи на саммите АТЭС

Песков сообщил о возможном контакте Путина с президентом Южной Кореи Песков: Путин так или иначе встретится с лидером Южной Кореи на саммите АТЭС

Москва17 ноя Вести.Президент России Владимир Путин так или иначе встретится на полях саммита АТЭС с главой Южной Кореи Ли Чжэ Меном. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что отдельные переговоры глав государств пока не предусмотрены программой мероприятия.

Опять же, так или иначе, Путин встретится с лидером Южной Кореи. И если они посчитают целесообразным, они смогут где-то тоже выбрать какое-то место и кратко переговорить сказал Песков

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что Путина ожидает насыщенная программа во время визита в Китай.

По словам Пескова, участие в саммите АТЭС станет лишь одной из частей рабочей поездки российского лидера. Помимо этого, у Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.