Москва17 нояВести.Президент России Владимир Путин так или иначе встретится на полях саммита АТЭС с главой Южной Кореи Ли Чжэ Меном. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что отдельные переговоры глав государств пока не предусмотрены программой мероприятия.
Опять же, так или иначе, Путин встретится с лидером Южной Кореи. И если они посчитают целесообразным, они смогут где-то тоже выбрать какое-то место и кратко переговоритьсказал Песков
Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что Путина ожидает насыщенная программа во время визита в Китай.
По словам Пескова, участие в саммите АТЭС станет лишь одной из частей рабочей поездки российского лидера. Помимо этого, у Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.