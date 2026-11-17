Песков: Путин может пообщаться на полях саммита АТЭС с главой Японии

Песков высказался о возможном общении Путина с главой Японии на саммите АТЭС Песков: Путин может пообщаться на полях саммита АТЭС с главой Японии

Москва17 ноя Вести.Президент России Владимир Путин может пообщаться на полях саммита АТЭС с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, такая встреча не планировалась, но исключать ее нельзя.

Нет, такой встречи полноформатной не запланировано, но тем не менее мы не исключаем, что они смогут пообщаться на полях саммита сказал Песков

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о том, может ли российский президент встретиться с главой Японии.

Ранее Песков отметил, что все встречи президента России Владимира Путина, которые пройдут в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, очень важны.