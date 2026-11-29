Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном и совершит региональную поездку

На следующей неделе Путин встретится с Пашиняном и совершит поездку в регионы Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном и совершит региональную поездку

Москва29 ноя Вести.В планах президента России Владимира Путина на следующую неделю встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и региональная поездка. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Также на предстоящей неделе президент проведет совещание с членами правительства, пообщается с победителями конкурса "Волонтер года". В плане еще и региональная поездка, много другого отметил Зарубин

На текущей неделе глава России провел совещание с постоянными членами Совета безопасности и посетил форум, посвященный искусственному интеллекту. Кроме того, у Путина состоялись встречи с лидером Казахстана и султаном Брунея.

Ранее Пашинян сообщал, что рассчитывает встретиться с Путиным 3 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что, в частности, Путин и Пашинян на встрече обсудят вопросы о судьбе российской военной базы в Гюмри и членстве Армении в ЕАЭС.