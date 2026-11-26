Путин: ИИ должен приводить не к угасанию, а к раскрытию таланта каждого человека

Путин: взаимодействие человека с ИИ не должно приводить к угасанию интеллекта Путин: ИИ должен приводить не к угасанию, а к раскрытию таланта каждого человека

Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) призван работать на личностное развитие, взаимодействие с ним не должно приводить к угасанию интеллекта человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Поэтому нам нужно по-новому ответить на вопросы: чему? Зачем и как учить в качественно иной технологической реальности. Задача, которая стоит перед нами, разработать для отечественной школы Дидактику XXI столетия.

Подчеркну, искусственный интеллект призван работать на личностное развитие человека, чтобы взаимодействие с машиной не приводило к интеллектуальному угасанию, а напротив, по максимуму раскрывало талант каждого конкретного человека сказал Путин

Президент России также отметил, что в эпоху ИИ властям предстоит задача разработать Дидактику XXI века для отечественной школы.

Нам нужно по-новому ответить на вопросы: почему, зачем и как учить в качественно иной технологической реальности. Задача, которая стоит перед нами, разработать для отечественной школы Дидактику XXI столетия сказал глава государства

Путин также обратил внимание на угрозу навязывания гражданам России чужих для них ценностей через нейросети.