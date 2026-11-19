Россия обладает большими преимуществами для развития ИИ, заявил Путин Путин: у РФ есть большие конкурентные преимущества для развития ИИ

Москва19 ноя Вести.У России есть большие конкурентные преимущества для развития ИИ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Главные преимущества, которыми РФ обладает - это возможности энергетики России, большие запасы энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, а также созданные в РФ технологии, подчеркнул он.

У нас все это есть, все активно развивается. В этом смысле у России большие конкурентные преимущества. Мы - хороший партнер для многих стран, которые хотят развивать искусственный интеллект. В принципе, этого хотят практически все… Объективные возможности для сотрудничества очень большие. И мы готовы к этому сотрудничеству сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия - одна из тех стран, что находятся в авангарде мировой цифровой трансформации, а ее языковые модели стали одними из лучших в мире. Он также заверил партнеров России по Азиатско-Тихоокеанскому региону, что Москва готова делиться компетенциями в сферах ИИ и цифровых решений.