Путин: Россия готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере ИИ

Путин заверил в готовности РФ делиться цифровыми решениями с партнерами по АТР Путин: Россия готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере ИИ

Москва19 ноя Вести.Россия выражает готовность делиться с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона гарантирует суверенитет и сохранность данных.

Мы готовы делиться с партнерами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта сказал Путин

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что экономикам АТЭС необходимо активно внедрять ИИ во всех сферах.