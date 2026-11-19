Москва19 нояВести.Россия выражает готовность делиться с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Глава государства подчеркнул, что российская сторона гарантирует суверенитет и сохранность данных.
Мы готовы делиться с партнерами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллектасказал Путин
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что экономикам АТЭС необходимо активно внедрять ИИ во всех сферах.