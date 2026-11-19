Москва19 ноя Вести.Экономикам АТЭС необходимо активно внедрять искусственный интеллект (ИИ) во все сферы. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита объединения.

Китайский лидер также призвал укреплять развитие цифровой инфраструктуры и обеспечивать безопасный поток данных, передает ТАСС.

Нам следует создать открытую экосистему для инноваций, поощрять широкое применение ИИ и содействовать трансформации и модернизации отраслей промышленности сказал Си Цзиньпин

Ранее он отметил, что государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо развивать сотрудничество в области цифровой экономики и искусственного интеллекта.