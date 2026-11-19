Москва19 нояВести.Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) может развиваться только благодаря открытому сотрудничеству, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай), сообщает РИА Новости.
Открытое сотрудничество является неизбежным путем к развитию и возрождению Азиатско-Тихоокеанского регионаподчеркнул Си Цзиньпин
Председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с государствами АТР, чтобы наращивать доверие в регионе.
Си призвал к планомерному созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) в АТР.