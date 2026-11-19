Си Цзиньпин: нужно отменить барьеры для торговли в АТР

Си Цзиньпин: необходимо устранить барьеры для торговли в АТР Си Цзиньпин: нужно отменить барьеры для торговли в АТР

Москва19 ноя Вести.Необходимо устранить барьеры, которые мешают торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил председатель Китая Си Цзиньпин на пленарном заседании глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне (Китай), сообщает ТАСС.

Следует приложить усилия для согласования различных экономических и торговых соглашений в АТР, содействия развитию торговли и инвестиций, а также цифровизации и снижения барьеров для торговли и инвестиций отметил Си Цзиньпин

Глава Китая призвал к планомерному созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) в АТР.