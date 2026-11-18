В АТЭС призвали согласовать правила для создания зоны свободной торговли Участники саммита АТЭС поддержали создание зоны свободной торговли в регионе

Москва18 ноя Вести.Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества выступили за создание зоны свободной торговли в регионе. Об этом говорится в Шэньчжэньской инициативе, принятой по итогам встречи и опубликованной агентством "Синьхуа".

В документе предлагается активизировать обмен опытом в сфере региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле, а также в области отраслевых торгово-экономических договоренностей.

[Призываем лидеров АТЭС] содействовать созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, стимулировать обмен опытом и взаимное изучение региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле, а также отраслевых экономико-торговых договоренностей, усиливать сближение и согласование региональных торговых правил говорится в инициативе

Кроме того, участники саммита предложили адаптировать нормативную базу будущей зоны свободной торговли к современным бизнес-моделям и своевременно обновлять ее.

Ранее директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев предположил, что встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне должна сформировать доверие между ними.