Си Цзиньпин: КНР выделит $20 млн для поддержки практического сотрудничества АТЭС Си Цзиньпин объявил о выделении $20 млн для поддержки сотрудничества АТЭС

Москва19 ноя Вести.Пекин планирует выделить 20 миллионов долларов на поддержку практического сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания лидеров стран сообщества на саммите в Шэньчжэне.

Китай прочно связан с Азиатско-Тихоокеанским регионом и будет продолжать поддерживать сотрудничество в этом регионе... Китай выделит 20 миллионов долларов США на поддержку практического сотрудничества сказал председатель КНР

Си Цзиньпин также подчеркнул, что открытое сотрудничество является единственным путем к развитию и возрождению Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению китайского лидера, страны АТЭС должны продвигать зону свободной торговли в регионе, создавая более высокий уровень открытости.

Ранее сообщалось, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина планируется начать 19 ноября в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени). Они пройдут в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.