Москва19 нояВести.Пекин планирует выделить 20 миллионов долларов на поддержку практического сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания лидеров стран сообщества на саммите в Шэньчжэне.
Китай прочно связан с Азиатско-Тихоокеанским регионом и будет продолжать поддерживать сотрудничество в этом регионе... Китай выделит 20 миллионов долларов США на поддержку практического сотрудничествасказал председатель КНР
Си Цзиньпин также подчеркнул, что открытое сотрудничество является единственным путем к развитию и возрождению Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению китайского лидера, страны АТЭС должны продвигать зону свободной торговли в регионе, создавая более высокий уровень открытости.
Ранее сообщалось, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина планируется начать 19 ноября в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени). Они пройдут в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.