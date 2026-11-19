Москва19 нояВести.Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) необходимо адаптироваться к новой ситуации в условиях новых возможностей и вызовов.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита объединения, его слова приводит РИА Новости.
Сталкиваясь с новыми возможностями и вызовами, АТЭС необходимо адаптироваться к новой ситуациисказал глава КНР
Журналист ИС "Вести" Александр Христенко ранее рассказал, что противоречия среди участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества разрешаются через диалог и достижение консенсуса, поэтому без согласия какой-либо страны итоговое заявление на саммите не может быть принято.
Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев считает, что вопрос о расширении членского состава Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждается, однако в текущем году решение о его увеличении принято не будет.