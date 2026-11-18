Москва18 ноя Вести.Противоречия среди участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества разрешаются через диалог и достижение консенсуса, поэтому без согласия какой-либо страны итоговое заявление на саммите не может быть принято. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Он отметил, что АТЭС сегодня представлено 21 участников, но из-за чувствительных вопросов официально они именуются "экономиками".

Противоречий внутри АТЭС хватает, ведь среди участников на равных представлены 19 стран. Из-за ряда чувствительных вопросов участники форума официально именуются "экономиками". Экономический интерес и потенциальная выгода с самого начала двигали объединение вперед. К слову, статуса международной организации у АТЭС тоже нет, это именно механизм диалога между странами, где все решения принимаются консенсусом. Так что, скажем, без согласия России готовящееся итоговое заявление лидеров не может быть принято. Подобный подход повышает значимость каждого участника объяснил журналист

Христенко указал, что в АТЭС поровну представлены и страны Глобального Юга, и Запад, но без участия представителей от Европы.

Особенность АТЭС в том, что тут примерно поровну представлены и страны Глобального юга, и "западники", но без Европейского союза, так как к Азиатско-Тихоокеанскому региону Европа географически отношения не имеет добавил он

Подробнее о том, что обсудят лидеры России, КНР и США в китайском Шэньчжэне на саммите АТЭС, а также о страхах европейцев, которые вновь вынуждены со стороны наблюдать за принятием важных мировых решений – в авторской колонке Александра Христенко.