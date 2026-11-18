Москва18 ноя Вести.Первая в истории встреча лидеров России, КНР и США готовится в ультрасовременном китайском Шэньчжэне. Политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко – о том, что обсудят три мировых лидера, и о фобиях Европейского Союза, снова вынужденного со стороны наблюдать за принятием важнейших решений.

Дроны – доставщики товаров приземлили, а беспилотные такси припарковали в гаражах по соображениям безопасности. Прямо перед открытием масштабного саммита АТЭС Шэньчжэнь на время лишился некоторых своих цифровых "фишек". Но место, которое называют "кремниевой долиной Азии", неизменно потрясает гостей форума, прибывающих со всех концов мира. На улицах только и слышишь от них: "вау!". Еще бы: сложно поверить, что 40 лет назад на этом месте была глухая рыбацкая деревушка, теперь же блистающий огнями мегаполис с населением 18 миллионов человек (вдвое больше, чем в Гонконге), средоточие небоскребов, а главное, штаб-квартир китайского хайтека – всемирно известных компаний Huawei, Tencent, DJI, а также крупнейшего производителя автомобилей в мире – BYD. Рай для стартаперов и подлинная витрина китайского экономического чуда как результата "политики реформ и открытости", принятой еще в конце 70-х гг. по инициативе и под руководством Дэн Сяопина. Исторический разворот, который открыл страну для международной торговли, потока иностранных инвестиций и технологий.

Теперь же КНР – один из главных мировых экспортеров разнообразных ноу-хау. И разговор в рамках АТЭС пойдет в том числе о равном доступе к новейшим технологиям, в первую очередь ИИ, который в США уже активно начали "перекрывать" для других, например, ограничивая тому же Китаю поставки чипов или блокируя для пользователей из России передовые языковые модели. Один только разработчик Claude – американская компания Anthropic – отправил в бан более 11 миллионов аккаунтов из разных стран. А сколько санкций введено против России со стороны тех же США и других входящих в АТЭС стран: Австралии, Канады, Южной Кореи, Японии! Хотя именно они в 1989 г. стояли у истоков формата Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, созданного как раз для снятия торговых барьеров между экономиками стран АТР.

Вообще противоречий внутри АТЭС хватает, ведь среди участников на равных представлены 19 стран. Из-за ряда чувствительных вопросов участники форума официально именуются "экономиками". Экономический интерес и потенциальная выгода с самого начала двигали объединение вперед. К слову, статуса международной организации (как и устава, и строгих правил участия) у АТЭС тоже нет, это именно механизм диалога между странами, где все решения принимаются консенсусом. Так что, скажем, без согласия России готовящееся итоговое заявление лидеров не может быть принято. Подобный подход повышает значимость каждого участника. Он же привлекателен, например, в БРИКС, однако особенность АТЭС в том, что тут примерно поровну представлены и страны Глобального юга, и "западники", но без Европейского Союза, так как к Азиатско-Тихоокеанскому региону Европа географически отношения не имеет.

Оттого с особой нервозностью в ЕС наблюдают за подготовкой к первому в истории трехстороннему саммиту Россия – Китай – США на полях форума АТЭС. Чувство тревоги, очевидно, кратно усиливает и то, что всего за неделю (с момента встречи по Украине в Абу-Даби) Европа уже дважды по тем или иным причинам остается за бортом важнейших мировых переговоров. И хотя украинский конфликт как тема на встрече трех лидеров официально не заявлен, европейцы как огня боятся, даже когда Путин просто напрямую говорит с Трампом (а такая встреча Шэньчжэне тоже довольно вероятна). Участие же в переговорах Си Цзиньпина – лидера второй экономики мира и человека, который называет российского президента "мой давний друг" – заставляет многих западных политиков и наблюдателей заранее объявлять трехсторонний саммит неправильным и даже чрезвычайно опасным. Пугает их даже статистика: президент США с председателем КНР за все время встречался 4 раза, с президентом России 7 раз, последний из них в Анкоридже в 2025 г., при этом Владимир Путин и Си Цзиньпин провели более 40 личных встреч! Что же будет, когда соберутся "на троих"?

Судя по публикациям прессы, обеспокоенность такой конфигурацией, кроме европейских, выражают и азиатские союзники США, в частности, Япония: дескать, весьма противоречивый сигнал посылает хозяин Белого дома и лидер крупнейшей страны НАТО и партнерства AUKUS (трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США), сколоченного как раз против Китая.

Диапазон прогнозов на Западе широкий: от "ужаса" от возможных решений большой тройки на встрече до "пророчеств", что ничего из этого не выйдет. Однако сами лидеры явно не считают, что потратят время впустую, иначе бы не согласились на подобный формат.

И хотя согласование повестки шло трудно и, можно сказать, до последнего момента, стороны явно изначально решили, что друг с другом лучше говорить, а не молчать. Как в ответе на вопрос "Вестей" здесь, в Шэньчжэне, заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, "определенные элементы повестки дня согласованы. Но также и остается пространство для свободных обсуждений и обмена мнениями".

Темы при этом могут быть самые разнообразные: от контроля над ядерным оружием и ИИ до Украины и торговых войн. Наступило время, когда даже сверхдержавы – лидеры различных блоков, альянсов и объединений – вновь предпочитают посоветоваться, но не для того, чтобы разделять мир, а как раз наоборот, чтобы устранять барьеры там, где это возможно. Ну или, как минимум, в духе Трампа попытаться выйти на выгодные сделки. В этом смысле даже выбранный сильно заранее девиз нынешнего саммита: "Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания" – написан как будто и для исторической встречи лидеров России, Китая и США. С той лишь разницей, что вопросы, которые будут на ней затрагиваться, одним лишь регионом АТР явно не ограничатся и будут поистине глобальными.