Си Цзиньпин: страны АТЭС должны облегчить деловые поездки и туризм в регионе

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС упростить деловые поездки и туризм в регионе Си Цзиньпин: страны АТЭС должны облегчить деловые поездки и туризм в регионе

Москва19 ноя Вести.Странам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) необходимо содействовать облегчению деловых и туристических поездок в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита объединения, его слова приводит агентство ТАСС.

Нам также следует укреплять межличностные контакты, облегчая поездки делового характера, для туризма и других целей, содействуя культурным обменам для лучшего взаимопонимания и укрепления связей между нашими народами заявил глава КНР

Журналист ИС "Вести" Александр Христенко ранее рассказал, что противоречия среди участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества разрешаются через диалог и достижение консенсуса, поэтому без согласия какой-либо страны итоговое заявление на саммите не может быть принято.

Переговоры президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина планируется начать в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени).