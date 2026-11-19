Москва19 ноя Вести.Странам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) нужно поднимать уровень жизни людей, расширять экономические права и возможности женщин, а также обмениваться молодыми талантами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

Нам следует содействовать улучшению условий жизни и инвестировать в людей, запускать программы по поддержке здоровья пожилых, содействовать трудоустройству и развитию профессиональных навыков, а также поддерживать расширение экономических прав и возможностей женщин и обмены молодыми талантами, чтобы в полной мере раскрыть потенциал талантов во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе приводит ТАСС слова Си

Журналист ИС "Вести" Александр Христенко заявил, что противоречия между странами АТЭС разрешаются через диалог и достижение консенсуса, поэтому без согласия какой-либо страны итоговое заявление на саммите не смогут принять.

Переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина планируется начать в 14:30 по местному времени (09:30 по московскому времени).