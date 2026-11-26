Путин: не можем себе позволить, чтобы новые технологии использовались против нас

Путин: РФ не должна позволить, чтобы новые технологии использовались против нее Путин: не можем себе позволить, чтобы новые технологии использовались против нас

Москва26 ноя Вести.Россия не может себе позволить, чтобы новые технологии и инновации использовались против ее интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Мир усложняется, технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными. Без них скоро жить станет невозможно. И мы никогда не должны позволить никому и сами себе Чтобы вот эти новые инновации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны сказал Путин

Ранее на конференции глава Сбербанка Герман Греф презентовал публике робота Грина.