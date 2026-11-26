Греф представил робота Сбера на конференции с участием Путина и Токаева

Греф представил робота Сбера на конференции AI Journey Греф представил робота Сбера на конференции с участием Путина и Токаева

Москва26 ноя Вести.Глава Сбербанка Герман Греф представил робота Грина на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Презентация состоялась в присутствии президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Греф пригласил робота на сцену в качестве сюрприза для участников конференции и предложил гостям пообщаться с ним.

За год я сильно изменился, в моем новом теле стало больше степеней свободы, а вместе с ними расширился и спектр возможностей. Теперь мне по плечу более сложные задачи и список профессий, которые я могу освоить, продолжает расти сказал робот

Грин также рассказал, что все роботы семейства Сбера используют общий искусственный интеллект: если одна машина обучается новым навыкам, полученные знания становятся доступны остальным роботам.

Путин и Токаев принимают участие в конференции AI Journey 2026, организованной Сбербанком. Казахстанский лидер прибыл в Москву 25 ноября с рабочим визитом. Накануне президенты провели встречу в Кремле.