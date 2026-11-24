Путин примет участие в конференции "Сбера" по ИИ Путин примет участие в конференции "Сбера" по искусственному интеллекту

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которую ежегодно проводит "Сбер". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да, президент примет [участие] традиционно, он каждый год участвует, и это произойдет и в этот раз сказал представитель Кремля журналистам

Песков также отметил, что в этот раз мероприятие должно быть еще более интересным.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Сбер" планирует представить новых антропоморфных роботов на международной конференции AI Journey, которая пройдет 26-28 ноября. По его словам, за последний год в области использования ИИ произошли колоссальные изменения.