Еврокомиссия оказалась от переговоров с Россией по евробезопасности ЕК отказалась от двусторонних консультаций с Россией по безопасности Европы

Москва23 ноя Вести.Еврокомиссия (ЕК) получила приглашение для делегации прибыть в Москву для консультаций, но в настоящий момент представители Европы не намерены проводить двусторонние переговоры с Россией. Об этом заявила журналистам представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, ЕК намерена вести переговоры по безопасности в Европе и украинскому вопросу только в многостороннем формате. Дискуссия об архитектуре новой системы европейской безопасности может начаться только после "полного прекращения огня на Украине", отметила Пинью.

Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать в таком формате сказала Пинью

Ранее 19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители Евросоюза могут приехать в Москву для консультаций и изложения своей позиции. По словам российского лидера, это предложение европейцам сделали по дипломатическим каналам.