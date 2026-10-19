Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить покупку газа из РФ

Европа отказалась возобновить закупку российского газа Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить покупку газа из РФ

Москва19 окт Вести.Еврокомиссия отказалась от предложения США возобновить закупки газа из России. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, чьи слова цитирует ТАСС.

Наша позиция остается неизменной. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее прямо зявила, что не отменит ни единой рестрикции против России до полного прекращения войны сказала Пинью.

Ранее США в качестве ключевого элемента плана по обеспечению мира на Украине предлагали Евросоюзу возобновить закупку российского газа.