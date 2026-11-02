Эксперт Симонов заявил, что США уже считают европейскую энергетику своей Эксперт Симонов: США уже записали европейскую энергетику в свой актив

Москва2 ноя Вести.США считают европейскую энергетику своим активом и не собираются восстанавливать поставки российского газа. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он отметил, что с предложением о возобновлении торговли энергоресурсами логично было бы выступать европейцам, однако они этого не делают.

Не будем забывать, что Соединенные Штаты вообще считают европейскую энергетику своей добычей. Это уже как бы они записали себе в актив, и в этом плане восстанавливать поставки российского газа они не собираются. Кто это должен был делать? Это как раз европейцы. Вот европейцы должны были действительно сказать себе: "Что же мы наделали? Сделали ставку на американские поставки, а Трамп начал конфликт в Ормузе, перекрыл нам поставки из Катара, цена разогналась вверх, и мы не знаем, что делать. Давайте мы проявим мудрость и вернемся к России". Но этого не происходит отметил Симонов

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