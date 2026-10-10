Москва10 окт Вести.Цены на топливо в Европе останутся высокими независимо от поставок российского дизеля в США. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он назвал такую политику европейского руководства энергетическим мазохизмом.

Политически европейцы крайне разочарованы. С точки зрения насыщения рынков, они могут надеяться на то, что российские поставки чуть-чуть улучшат конъюнктуру в целом на мировых рынках, и те страны, которые будут покупать российский дизель, они смогут уменьшить импорт из других регионов, и вот на этот импорт Европа может претендовать. Но в целом все равно цены для Европы останутся очень высокими. Но это, понимаете, такой энергетический мазохизм заявил Симонов

Он выразил надежду, что европейские избиратели начнут задавать вопросы своим правительствам.

Европа сама отказалась от России, которая была крупнейшим поставщиком дизеля на европейский рынок. В 2021 году мы примерно половину дизеля в Европу поставляли. Европа сама устраивает над собой эти эксперименты, поэтому то, что европейские потребители сейчас платят за дизель цены по историческим рекордам, это вопрос исключительно к европейским политикам, которые совершили ни одну ошибку. Я надеюсь, что европейские избиратели эти вопросы начнут задавать рассказал эксперт

Ранее Симонов усомнился в том, что президент США Дональд Трамп станет давить на главу киевского режима Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ. Он добавил, что в РФ не ожидают, что Зеленский пойдет на такие уступки.