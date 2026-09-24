Москва24 сен Вести.Мировые цены на нефть продолжают держаться на трехзначном уровне, что защищает российские танкеры от захвата их европейцами. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

По его словам, потенциальные попытки захвата танкеров с российской нефтью только больше дестабилизируют ситуацию на рынке и поднимут цены еще выше, на что европейцы не готовы пойти.

Мы видим, что цена по-прежнему держится на трехзначном уровне, и рынок живет по синусоиде… и видя риски на Ближнем Востоке, сегодня опять цены идут несколько вверх. Это с точки зрения текущих доходов, хорошая ситуация, но это также защищает наш экспорт, потому что в моменте я сильно сомневаюсь, кстати, что сейчас европейцы готовы будут захватывать наши танкеры. Обратите внимание, что больше месяца не было арестов, потому что это еще сильнее разгонит цены, которые и так бьют достаточно сильно по их карманам объяснил Симонов

Ранее сообщалось, что рост цен на дизельное топливо с начала 2026 года заставляет европейских водителей платить за бак на заправке дополнительные 30 евро. Таким образом, топливо подорожало более чем на 40%.