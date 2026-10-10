Москва10 октВести.Президент США Дональд Трамп вряд ли станет заставлять главу киевского режима Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.
Он добавил, что в России никто не ожидает того, что Украина прекратит атаки.
Трамп вообще обещал надавить на Зеленского с точки зрения прекращения ударов по российским НПЗ. Я сомневаюсь, что это произойдет. Но я думаю, что российская сторона, в общем-то, к этому готова и особо не рассчитывала на то, что Зеленский прекратит атаки. А если будут наноситься удары по судам, которые вывозит дизель, вот здесь уже, я думаю, Трампу придется объяснять Зеленскому недальновидность такого рода решениярассказал Симонов
Ранее он заявил, что в РФ нет проблем с дизелем. Симонов подчеркнул, что запрет на экспорт топлива был снят в конце уборочной кампании.