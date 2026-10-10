Эксперт Симонов усомнился, что Трамп надавит на Украину из-за ударов по НПЗ Эксперт Симонов: сомневаюсь, что Трамп заставит Украину прекратить удары по НПЗ

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп вряд ли станет заставлять главу киевского режима Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он добавил, что в России никто не ожидает того, что Украина прекратит атаки.

Трамп вообще обещал надавить на Зеленского с точки зрения прекращения ударов по российским НПЗ. Я сомневаюсь, что это произойдет. Но я думаю, что российская сторона, в общем-то, к этому готова и особо не рассчитывала на то, что Зеленский прекратит атаки. А если будут наноситься удары по судам, которые вывозит дизель, вот здесь уже, я думаю, Трампу придется объяснять Зеленскому недальновидность такого рода решения рассказал Симонов

Ранее он заявил, что в РФ нет проблем с дизелем. Симонов подчеркнул, что запрет на экспорт топлива был снят в конце уборочной кампании.