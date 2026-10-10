Москва10 окт Вести.Киевский режим должен перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский имел все возможности урегулировать конфликт.

Мы сказали: "Делайте что хотите, но не наносите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому что это приводит к проблемам во всем мире". И он [Зеленский] хочет создать миру проблемы, создать проблемы нашим фермерам