Кнайсль: Зеленского не слишком беспокоит то, о чем его просит Трамп

"Два года назад": Кнайсль вспомнила о давней просьбе Трампа к Зеленскому Кнайсль: Зеленского не слишком беспокоит то, о чем его просит Трамп

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп еще давно просил главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), однако его не заботит то, что ему говорят в Вашингтоне, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях форума "Российская энергетическая неделя".

В четверг, 15 октября, Зеленский выступил с утверждением о том, что он снял запрет на удары по НПЗ в России, которые окружение Трампа просило не атаковать.

Это означает, что его (Зеленского – прим. ред.) не слишком заботит то, о чем просит его администрация США … Президент Трамп просил его еще много месяцев назад, если не два года назад, не атаковывать энергетическую инфраструктуру, потому что это повлияет на мировой рынок, но тем не менее это продолжается приводит РИА Новости слова Кнайсль

Ранее Зеленский заявил, что готов согласиться на прекращение ударов по российским энергетическим объектам в обмен на предоставление Украине ракет для систем Patriot. В свою очередь, американский лидер сравнил его с известным основателем передвижного цирка.