"Я называю его…": Трамп резко высказался о Зеленском Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп провел параллель между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Финеасом Тейлором Барнумом — популярным в XIX веке американским импресарио и основателем передвижного цирка.

Я называю его Ф. Т. Барнумом сказал глава Белого дома в интервью телеканалу NewsMax

Американский лидер также констатировал, что Зеленского не интересует урегулирование конфликта на Украине, добавив, что "не является поклонником" главы киевского режима.

Трамп также считает, что США не стоит иметь дело с Владимиром Зеленским из-за его неуступчивости. Глава Белого дома допустил, что украинский конфликт вскоре может завершиться, предположив, что Москва будет обсуждать связанные с урегулированием вопросы "уже не с Зеленским".

10 октября американский лидер раскритиковал украинского политика, обвинив его в желании создавать проблемы для всего мира вместо того, чтобы согласиться на урегулирование конфликта.

В этой связи Трамп выступил за проведение выборов на Украине, впоследствии повторив этот тезис. При Зеленском Украина оказалась уничтожена, отметил президент США.