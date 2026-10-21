Москва21 окт Вести.Евросоюз не отменит санкции против России до полного завершения конфликта на Украине и не возобновит закупки российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

Она отметила, что ЕС не возобновит импорт газа из России, так как Москва якобы может использовать поставки в качестве оружия против Европы.

ЕС не отменит санкции против России до завершения конфликта сказала глава ЕК

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от поставок российского газа привел к росту цен на электроэнергию в стране в три-четыре раза.