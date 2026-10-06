Фон дер Ляйен: ЕС сведет к нулю поставки газа из РФ, несмотря на рост цен

ЕК настаивает на полном отказе от газа из РФ, несмотря на скачок цен на 140% Фон дер Ляйен: ЕС сведет к нулю поставки газа из РФ, несмотря на рост цен

Москва6 окт Вести.Евросоюз (ЕС) намерен полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, с февраля цены на газ в странах ЕС выросли на 140%. За первые месяцы 2026 года Евросоюз потратил на его импорт на 100 миллиардов больше, чем годом ранее, за тот же объем поставок.

Мы все чувствуем эти цены. Бизнес под давлением, люди едва оплачивают счета, и эта ситуация может усугубиться по мере приближения зимы сказала она

При этом глава ЕК подчеркнула, что сейчас Европа лучше подготовлена к энергокризису, чем в 2022 году. По ее данным, доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% до 12%.

ЕС сведет его к нулю к концу следующего года заявила фон дер Ляйен

В качестве других мер она предложила больше инвестировать в зеленую и атомную энергетику, а также централизовать закупки газа странами Евросоюза. По ее инициативе спрос предполагается объединить, а проведение совместных закупок поручить одному рыночному оператору.

Европейские страны продолжают испытывать трудности с заполнением газовых хранилищ к началу отопительного сезона. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в этом году запасы стали рекордно низкими.