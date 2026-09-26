Странам ЕС предложили сократить спрос на газ и электричество из-за роста цен Еврокомиссар по энергетике призвал ЕС урезать потребление газа из-за высоких цен

Москва26 сен Вести.Комиссар по энергетике Дан Йоргенсен обратился к государствам ЕС с призывом уменьшить потребление природного газа в связи с резким ростом цен на глобальном рынке, который был спровоцирован конфликтом США с Ираном, передает Reuters.

По словам Йоргенсена, резкое удорожание энергоресурсов вызвало почти полное закрытие Ормузского пролива, по которому проходят 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Мы столкнулись с кризисом цен [на энергию], который связан с кризисом поставок отметил чиновник в обращении к министрам энергетики стран ЕС

Йоргенсен отметил, что благодаря росту импорта СПГ и развитию возобновляемой энергетики ЕС подготовился к потенциальному кризису лучше, чем зимой 2021 года.

Тем не менее, еврокомиссар призвал национальные правительства активизировать подготовку к зимнему сезону, предложив ограничить температуру в общественных зданиях, запретить наружное отопление и отключить избыточное уличное освещение.

По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность хранилищ составляет 70%, что на 12 процентных пунктов ниже прошлогоднего уровня.

Страны ЕС сталкиваются с энергокризисом, спровоцированным ими самими после отказа от российского газа, заявил ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.