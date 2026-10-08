Эксперт заявил о продолжении вредоносной политики ЕС в части российского газа Эксперт Белов: ЕС отмораживает уши и простреливает коленки в ситуации с газом

Москва8 окт Вести.Намерение Европейского союза полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года является продолжением вредоносной политики по отношению к самому себе. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН, вице-президент международной организации Общество "Россия – Германия" Владислав Белов.

По его словам, Евросоюз попал в зависимость от поставок американского газа, в первую очередь, это касается Германии.

Евросоюз решил, как говорится, продолжить операцию по отмораживанию своих ушей и простреливанию своих коленок. Если с Россией все-таки была кооперация, то здесь Евросоюз попал в зависимость от поставок американского газа, в первую очередь. Хранилища худо-бедно заполнены – меньше, чем в прошлые годы. Все-таки Евросоюзу удалось добиться относительно надежного физического снабжения, несмотря на Ормуз и все проблемы, связанные с Ближним Востоком сообщил Белов

Негативное влияние на энергетическую обеспеченность Европейского союза оказала и политика перехода к возобновляемым источникам энергии.

Возникает другая проблема – зависимость от меди, от редкоземельных металлов, от лития, от кобальта. И оказывается, что энергопереход далеко не климатический. Оказывается, что здесь есть зависимость от Китая. Китай огрызается на давление со стороны Евросоюза, когда ЕС пытается ограничить доступ Китая на свой рынок добавил эксперт

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года. При этом, по ее словам, с февраля цены на газ в странах ЕС выросли на 140%, а доля российского газа в импорте сократилась с 45% до 12%.