Сенатор Джабаров: санкциями против РФ ЕС вредит самому себе Сенатор Джабаров: антироссийские санкции вредят самому Евросоюзу

Москва17 авг Вести.Евросоюз, продолжая вводить новые санкции против России, наносит ущерб прежде всего самому себе. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

Во вред самому себе. Потому что все, что можно было, они запретили, но при этом лишились стабильных поставок российских энергоресурсов, лишились устойчивого рынка сбыта нашей страны сказал он

Джабаров также напомнил, что впереди зима. Он отметил, что летом страны ЕС из-за жары израсходовали значительные объемы газа на кондиционирование, из-за чего запасы в хранилищах сократились, а поставки остаются ограниченными.

Кроме того, сенатор обратил внимание, что во многих европейских странах уже растет недовольство необходимостью дальнейшего ужесточения отношений с Россией.

По мнению Джабарова, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в будущем, вероятно, может покинуть свой пост, поскольку, как считает сенатор, она себя дискредитировала.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России.